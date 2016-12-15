Дискуссия о гибридных режимах, случившаяся на прошлой неделе в социальных сетях и начавшаяся обменом мнений между мною и Екатериной Шульман, быстро угасла, как свойственно всему, что происходит в социальных сетях. Но я решил еще раз высказаться по этому поводу: не для того, чтобы оживить тему – сказано, я полагаю, достаточно, – а для того, чтобы расставить некоторые акценты. Дело в том, что обсуждение вышло далеко за рамки той научной проблемы, которая вызвала его к жизни, и затронула некоторые мировоззренческие вопросы. О них и хочу поговорить.

В действительности, нет никакой пропасти между научным и ненаучным мышлением. Первое оперирует точными данными и полагается на строгий логический метод. Второе оперирует данными, достоверность которых может быть сомнительной, и склонно полагаться на интуицию. Именно эти свойства позволяют ненаучному (обыденному) мышлению быть эффективным и интересным. Ведь для нас особую важность и первостепенный интерес представляют именно такие явления, о которых известно далеко не все, и для быстрой оценки которых нам надо пропускать некоторые звенья логической цепочки выводов. Общее между двумя видами мышления то, что оба они понятийны, а для того, чтобы служить полезными инструментами познания, понятия должны быть точными. Моя главная претензия к понятию «гибридных политических режимов» состоит в его смысловой размытости.

Мы знаем, что есть демократические режимы и есть – авторитарные. Демократические режимы – это такие, в которых власть может смениться посредством выборов, и именно поэтому выборы служат единственным источником власти. В авторитарных режимах власть, даже если она приобретена в результате выборов, смениться таким путем уже не может. Понятие о «гибридных режимах» дополняет эту вполне ясную картину еще одной категорией, по поводу которой – ввиду ее промежуточного характера – можно сказать только то, что власть может смениться любым способом, включая выборы. Полезно ли такое дополнение для понимания того, что происходит в России?