15:14

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил составить списки депутатов, не оплачивающих коммунальные услуги в служебных квартирах. Об этом сообщает РБК.

«Мы сделаем анализ и по прогульщикам, и по должникам за коммуналку. Тем более, что у некоторых такой доход, а не платят за квартиру. Мы сегодня это обсуждали на совете: что каждая фракция [составит] списки и огласит, чтобы не позорили ни фракцию ни Думу, ни звание депутата», – отметил Володин.

Он не уточнил ни число депутатов, ни сумму их долга. В то же время Володин пояснил, что речь идет о парламентариях, которые были депутатами шестого созыва, переизбрались и сохранили за собой служебное жилье, однако долги не оплатили.

Спикер Думы также рассказал, что на данный момент двое бывших депутатов прошлого созыва еще не съехали со служебных квартир: экс-парламентарий от КПРФ Михаил Заполев и Владимир Таскаев из ЛДПР. По словам Володина, сейчас 50 депутатов живут в гостиницах, «и [некоторым] это иногда нравится». В то же время он поручил переселить всех парламентариев в служебные квартиры в течение трех недель.

Ранее представитель Госдумы Михаил Романов сообщил, что если квартиры не освободятся в течение «одной-двух недель», то депутаты будут выселены по решению суда.

Заметка дополняется.