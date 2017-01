В своем свежем докладе специалисты Национального совета по разведке США прогнозируют глобальную нестабильность. В ближайшие пять лет мир столкнется с невиданным со времен Второй мировой войны ростом военных конфликтов. Исполненный дурных предчувствий доклад американских спецслужб совпал с ростом апокалиптических настроений в западных обществах. Как показал недавний опрос среди граждан США и европейских стран, проведенный исследовательской компанией YouGov, большинство ожидает в 2017 году новой волны терактов, а также верит в неизбежность третьей мировой войны в обозримом будущем. Возможно, эти тревоги, подогреваемые СМИ, преувеличены, и независимый научный анализ мог бы развеять страхи. Но вселять в людей оптимизм становится все тяжелее. Участники Нобелевского симпозиума, прошедшего в прошлом году, использовали методы математической статистики, чтобы доказать несостоятельность заявлений о спаде насилия в мире – позиции, на которой, в частности, стоит гарвардский психолог Стивен Пинкер, автор нашумевшей книги «The Better Angels of Our Nature: The Decline of Violence in History and Its Causes».

Насколько плохи дела? Посмотрим на графики.