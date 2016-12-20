16:38

В Москве проложат велодорожки на улицах, благоустроенных в 2016 году в рамках программы «Моя улица». Об этом сообщает РБК.

Как ожидается, велодорожки появятся на 23 улицах в центре столицы, в том числе на Кремлевской набережной, Моховой улице, Большой Якиманке и на Новом Арбате. Общая протяженность улиц составляет около 20 километров.

Для организации движения велосипедов на 41 перекрестке в центре города установят 312 светофоров. Также планируется обустроить рядом с велодорожками 47 нерегулируемых пешеходных переходов.

Затраты на проектирование новых велодорожек составят почти 10 млн рублей. Как ожидается, что работы будут завершены к концу февраля, после чего власти Москвы проведут тендер на прокладку велополос.

Куратор проекта Probok.net Диана Хакимова оценила прокладку велодорожек в сотни млн рублей. «Оборудование одного километра велодорожки стоит несколько миллионов рублей. Один велосипедный светофор – не менее 1 млн руб.», – объяснила она РБК.

Сейчас в Москве проложено 200 километров велодорожек, в том числе в Парке Горького и «Сокольниках», а также на улицах Большая Ордынка и Большая Никитская. Самая длинная велодорожка проходит от «Музеона» до парка Победы. Ее протяженность составляет 16 километров.