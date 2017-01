Президент США Барак Обама выступил с 50-минутным прощальным обращением к нации. По информации CNN, он лично подготовил речь и надиктовал абзацы спичрайтеру.

Обама подвел итоги работы на посту «лидера свободного мира», назвал три главные угрозы американской демократии и главных врагов США, а также дал несколько советов согражданам. Вот самые интересные моменты из его выступления:

О главных достижениях

Обама назвал в числе своих главных достижений восстановление отношений с Кубой, убийство Усамы бен Ладена, ядерную сделку с Ираном и Obamacare.

Если бы восемь лет назад я сказал вам, что Америка преодолеет тяжелую рецессию, перезапустит автоиндустрию и начнет самый длинный период создания рабочих мест в своей истории – вы могли бы ответить, что наши цели слегка завышены.

О возможностях, которые есть у американцев для управления страной

Американцы должны быть активны не только во время предвыборной кампании, не только в моменты, когда затрагиваются их личные интересы, а все время, считает Обама.

«Если вам надоело спорить с незнакомцами в интернете, поговорите с ними в настоящей жизни. Если что-то надо исправить, обуйтесь и идите заниматься этим. Если вы недовольны избранными вами политиками, берите планшет, собирайте подписи и баллотируйтесь сами. Покажите себя. Ныряйте. Продолжайте настойчиво этого добиваться. Когда-то вы победите. Когда-то – проиграете. Предполагать, что все люди хорошие – довольно рискованно, и в какие-то моменты процесс вас разочарует. Но могу сказать за тех, кому посчастливилось заняться этой работой и видеть ее вблизи: она может дать вам энергию и вдохновение».

Об угрозах американской демократии

По мнению президента, есть три ключевых угрозы: отсутствие солидарности, расовые предрассудки и неспособность принимать чужие точки зрения.

Одних законов недостаточно. Наши сердца должны измениться. Если мы хотим, чтобы демократия действительно работала в условиях все более разнородной нации, каждый из нас должен держать в голове совет одного из величайших героев американской литературы, Аттикуса Финча [«Убить пересмешника»], который сказал: «Нельзя по-настоящему понять человека, пока не станешь на его точку зрения. Надо влезть в его шкуру и походить в ней».

Обама призвал граждан покинуть «пузыри», в которых живут люди, которые выглядят одинаково, имеют одинаковые политические взгляды и никогда не подвергают сомнению собственное мнение.

О соперниках США

Обама пообещал продолжить участие в «мировых битвах» за расширение демократии, права человека, а также отдельно за права женщин и ЛГБТ, против экстремизма и нетолерантности, националистской агрессии, авторитаризма.

«Нам надо быть бдительными, но не бояться. ИГИЛ продолжит попытки убивать невинных людей. Но они не смогут победить Америку до тех пор, пока мы не предадим в борьбе конституцию и свои принципы. Такие соперники, как Россия или Китай, не смогут ограничить наше влияние по всему миру, по крайней мере до тех пор, пока мы не откажемся от своих идеалов и не станем очередной большой страной, которая давит на маленьких соседей».

О работе спецслужб

По словам Обамы, сначала американские спецслужбы занимались угрозами, исходящими от «агрессивных фанатиков, заявлявших, что говорят от лица ислама», но теперь к ним подключились и «автократы в зарубежных столицах, которые расценивают свободные рынки, открытые демократии и гражданское общество в целом как угрозу их власти».

«Опасность, с которой сталкивается наша демократия, гораздо более всеобъемлющая, нежели бомба или ракета. Она представляет собой страх перемен, страх по отношению к людям, которые выглядят, говорят или молятся иначе, презрение к верховенству закона, отсутствие толерантности по отношению к инакомыслию и свободным взглядам, веру в то, что меч, оружие, бомба или пропагандистская машина – последний арбитр в том, что есть правда и истина».

О Трампе

Президент вновь пообещал, что обеспечит «гладкую» передачи власти Трампу, потому что «от всех нас требуется обеспечить условия, при которых страна продолжит бороться с вызовами, которые сейчас существуют».

«У нас есть все необходимое. В конце концов, мы остаемся самой богатой, самой сильной и самой уважаемой страной на Земле. Наша молодость и энергия, то, что мы такие разные и так открыты, наша безграничная готовность к риску и переосмыслению означает, что будущее должно быть нашим».

Об изменении климата

Американский лидер отметил, что США за восемь лет вдвое снизили зависимость от зарубежной нефти, удвоили объемы возобновляемой энергии и «привели мир к соглашению, которое должно спасти планету».

Но без решительных действий у наших детей попросту не будет времени на то, чтобы спорить о существовании изменения климата, все их время потратится на устранение последствий: их будут занимать экологические катастрофы, экономические крахи и волны климатических беженцев, ищущих убежища.

Одними из последних слов Обамы в этой речи были «Да, мы можем. Да, мы сделали [это]» («Yes we can. Yes we did»).

https://www.facebook.com/republic.ru/videos/10157996112245655/