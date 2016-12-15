17:02

Депутат Госдумы шестого созыва от КПРФ Константин Ширшов, осужденный за попытку продать мандат депутата, вышел на свободу условно-досрочно. Об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, передает «Интерфакс».

«Константин Ширшов вышел после двух с небольшим лет», – заявил Зюганов.

Ширшов был приговорен к пяти годам лишения свободы в мае 2014 года. Он был признан виновным по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2011 году Ширшов предлагал продать мандат депутата Госдумы предпринимателю Андрею Чернякову за €7,5 млн. Он был задержан в гостинице «Националь» при получении части этой суммы.

Дума лишила Ширшова депутатского мандата в мае 2015 года, после того, как Верховный суд подтвердил приговор политику.

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