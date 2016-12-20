Больше 80 лет назад экономист Джон Мейнард Кейнс предсказал, что к 2030 году благодаря автоматизации рабочая неделя будет состоять из 15 часов. В 1960-х экономист и футуролог Герман Кан опубликовал собственное пророчество: к 2000 году в США будет нормой 4-дневная рабочая неделя и двухмесячный отпуск. Ни один из этих прогнозов не сбылся, но в мире продолжаются эксперименты по сокращению обязательных рабочих часов. Один из них завершился в Гётеборге, втором по величине городе Швеции, известном как родина автомобилей Volvo. Проект получил широкую огласку – идея о том, что 8-часовой рабочий день неоптимален с точки зрения продуктивности, активно обсуждается последние несколько лет. Существует мнение, что менее утомленный и более счастливый и здоровый сотрудник будет эффективнее, а значит, полезнее для бизнеса, чем тот, кто валится с ног в конце дня. Шведский эксперимент должен был подтвердить или опровергнуть этот тезис.