В середине декабря Republic провел встречу с подписчиками, гостем которой стал Михаил Иванов, сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер». Он рассказал о своем опыте переезда в Америку – как вместе с семьей принял такое решение, и почему для него это был верный шаг. Теперь в заочную дискуссию с Ивановым вступает венчурный инвестор Александр Чачава. Вот его аргументы против эмиграции:

Мы живем в открытом мире, переезд в другую страну стал чем-то обыденным и даже модным. Тем более в последнее время, когда разговоры об отъезде стали особенно частыми, а фейсбук пестрит счастливыми историями переехавших знакомых. С 2003 года я занимаюсь IT-бизнесом, вместе с партнерами создал с нуля и развил группу компаний LETA с выручкой $100 млн в год и 500 сотрудниками. Мы занимались системной интеграцией, дистрибуцией и разработкой ПО, но весь бизнес был сосредоточен на территории России и СНГ. В 2012 году я основал венчурный фонд LETA Capital, основной целью которого были инвестиции в стартапы, которые могли бы вырасти в крупные международные технологические компании. Идея уехать появилась у меня, когда Россия двинулась в направлении, ровно противоположном моим личным устремлениям. Я хотел заниматься глобальным бизнесом и способствовать росту экспортных технологий, а нас попытались закрыть в изолированный ящик импортозамещения. Весь 2014 и 2015 год меня не покидало ощущение, что заниматься тем, чем я хочу, из России невозможно, и я начал прорабатывать разные варианты.