Резервный фонд, куда в тучные годы собирались нефтяные сверхдоходы российского бюджета, сократился за декабрь 2016 года более чем в два раза: с 2 трлн рублей до 972 млрд рублей. Таким образом, впервые за последние пять лет объем резервов оказался ниже триллиона. За последний месяц прошлого года на валюту из фонда (его средства хранятся в долларах, евро и фунтах стерлингов) было куплено 967 млрд рублей, которые пошли на покрытие дефицита федерального бюджета.

Насколько велико сокращение?

С 1 декабря 2016-го по 1 января 2017 года Резервный фонд в рублевом выражении сократился на 1,06 трлн рублей. Худшим для него был только февраль 2015 года, когда на фоне падения курса мировых валют к рублю из кубышки за месяц убыло более 1,1 трлн рублей.

В процентном соотношении сокращение резервов было беспрецедентным. Рублевый объем Резервного фонда упал на 52%, что является худшей цифрой за всю его недолгую историю. Вторым по этому показателю был декабрь 2010 года, за который из фонда ушло 39%.