19:29

В июне 2016 года в Сирии погиб российский капитан-артиллерист Марат Ахметшин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на военный комиссариат в Казани.

Похороны военнослужащего прошли в августе. Ему было посмертно присвоено звание Героя России. Обстоятельства гибели в военкомате не уточнили.

Информация об этом появилась 7 января на сайте Shahrikazan, но на данный момент новость удалена. По данным издания, информацию из которой приводит РБК, Ахметшин был отправлен в командировку в апреле, а позднее дозвонился до жены с сирийского номера. Она сообщила изданию, что ее супруг погиб под Пальмирой.

За время российской операции в Сирии там погибли, по официальным данным, 24 российских военных и 2 медсестры. При этом самый первый военный погиб в первые сутки после начала операции в республике, то есть 1 октября 2015 года.

В конце декабря президент России Владимир Путин распорядился вывести часть российских войск из Сирии. Он также сообщил о готовности участников конфликта начать мирные переговоры.