20:04

Правительство разрешило государственному холдингу «Роснефтегаз», который управляет активами «Роснефти» и «Газпрома», не публиковать финансовую отчетность.

Об этом «Дождю» рассказал федеральный чиновник и подтвердил знакомый главы «Роснефти» Игоря Сечина, который возглавляет совет директоров «Роснефтегаза».

Представитель Минэкономразвития Елена Лашкина сказала телеканалу, что засекречивание отчетности «Роснефтегаза» обсуждается, но о принятых решениях решении ей неизвестно.

По словам федерального чиновника, «Роснефтегаз» будет отправлять отечность в правительство, Минэкономразвития и Минэнерго. Отчеты будут предоставлены по международным стандартам, уточнил собеседник «Дождя».

Заметка дополняется.