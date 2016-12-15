20:28

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил о передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви (РПЦ), пишет ТАСС.

«Вопрос решен», – сказал он.

По словам губернатора, содержание собора будет полностью возложено на РПЦ.

Полтавченко также отметил, что собор сохранит музейную функцию и будет доступен представителям всех конфессий.

Агентство добавляет, что, по оценкам дирекции музея-памятника «Исаакиевский собор», здание «требует постоянной, практически ежедневной реставрации», его бюджет равен 650 млн рублей.

РПЦ попросила вернуть собор в июле 2015 года, на что в петербургском правительстве ответили отказом, мотивируя его увеличением расходов на содержание собора, после чего в РПЦ назвали решение незаконным.

В августе 2015 года в городе хотели провести референдум о передаче собора, но местный избирком отклонил предложение.

Исаакиевский собор был построен в 1858 году, в 1948 году он получил статус музея, ежегодно собор посещают 3 млн туристов. До передачи церковная община могла совершать в соборе богослужения по особым дням с разрешения дирекции.