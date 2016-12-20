22:14

Группа сенаторов, среди которых демократ Бен Кардин, автор «закона Магнитского», и республиканец Джон Маккейн, внесла в конгресс США законопроект о новых санкциях против России. Об этом пишет «Интферакс».

«Причины нового законопроекта – не только предполагаемые кибератаки, но и действия России на Украине, в Грузии, а также нарушение прав человека», – заявил Кардин.

По информации Reuters, они хотят запретить получение американской визы и заморозить счета тем, кто «замешан в подрыве кибербезопасности объектов частной и государственной инфраструктуры и демократических институтов» США.

Как сообщает ознакомившийся с пояснительными документами корреспондент ТАСС, санкции будут применяться и к тем, кто сотрудничает с российскими спецслужбами – ФСБ и Генштабом РФ.

ТАСС добавляет, что сенаторы, кроме того, предлагают выделить $100 млн на поддержку «независимых» СМИ, в том числе и русскоязычных.

Законопроект также предусматривает создание в структуре Министерства финансов США рабочей группы, которая будет следить за «незаконными российскими финансовыми потоками».

По информации Washington Post, сенаторы хотят уменьшить инвестиции в энергетические проекты РФ. а также подвергать санкциям к причастным к нарушению прав человека на территории России.

Ранее разведка США опубликовала доклад о вмешательстве России в процесс президентских выборов в США, в котором официально назвала Владимира Путина инициатором кибератак на сервера Демократической партии страны. В докладе утверждалось, что Россия обращалась к помощи хакера Guccifer 2.0, а также публиковала похищенные данные через порталы DCLeaks.com и WikiLeaks. В команде Трампа пообещали предпринять «агрессивные шаги» против кибератак.

В Кремле доклад раскритиковали и назвали «любительским» из-за отсутствия доказательств.

29 декабря Обама подписал указ о расширении антироссийских санкций, выслав из страны 35 российских дипломатов.