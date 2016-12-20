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Директор ФБР Джеймс Коми рассказал, что Национальный комитет Республиканской партии США также подвергался кибератакам. Об этом сообщает CNN.

По его словам, было «проникновение» на сервера комитета, на которых хранились старые и в конечном итоге не обнародованные электронные сообщения. Коми уточнил, что у ФБР нет данных «об успешном взломе команды Трампа или актуальных серверов Республиканцев».

Директор ФБР также выразил мнение, что «русские [хакеры] атаковали сервера Демократической партии гораздо обстоятельнее» и добавил, что комитет Демократов пострадал от действий хакеров гораздо сильнее.

Телеканал добавляет, что ранее республиканцы говорили об отсутствии взломов их серверов.

Заметка дополняется.