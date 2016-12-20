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В США суд присяжных приговорил к смертной казни Дилана Руфа, признанного виновным в убийстве 9 чернокожих прихожан в церкви Чарлстона, передает Reuters.

Как сообщает Washington Post, на суде Руф заявил, что убийства не были связаны с его ненавистью к чернокожим.

17 июня 2015 года 21-летний Руф пришел в церковь Эмануэль, которая относится к Африканской методистской епископальной церкви, и куда ходят преимущественно темнокожие. Он просидел около часа на проповеди, а затем открыл стрельбу, в результате которой скончались девять человек, и сбежал. Руфа задержали менее чем через сутки, ему было предъявлено обвинение по 33 статьям, включая статью за убийство на почве расовой нетерпимости.

Позднее Руф дал признательные показания и рассказал, что планировал начать расовую войну.

В декабре 2016 года Руф был признан виновным по всем инкриминируемым ему статьям.