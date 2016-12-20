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2 тысячи вкладчиков Татфондбанка «обманным путем» стали клиентами дочерней структуры банка «ТФБ-Финанс» и в сумме потеряли 4 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, в банке клиентам с суммой более 1 млн рублей предлагали перевести деньги на другой счет под более высокие проценты с сохранением страховки, при этом фактически делая их клиентами «дочки» банка – инвесткомпании «ТФБ-Финанс». После того, как ЦБ 15 декабря 2016 года ввела в Татфондбанке временную администрацию, клиенты банка начали подавать заявления о страховом возмещении и выяснили, что не являются его клиентами.

Как уточняет газета, обратившись в «ТФБ-Финанс», вкладчики узнали, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка.

В пресс-службе Татарстана «Коммерсанту» сообщили, что «пока никаких решений [проблемы] нет».

13 декабря 2016 года Татфондбанк объявил о приостановке обслуживания клиентов из-за низкой ликвидности, ранее допустив технический дефолт по облигациям.

Татфондбанк – второй по величине банк Татарстана.