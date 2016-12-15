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В двухстраничном приложении к докладу разведки США о «вмешательстве» России в процесс выборов президента спецслужба также представила засекреченные документы, согласно которым у российских спецслужб есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

CNN рассказывает, что американские спецслужбы, в том числе, опирались на информацию от бывшего сотрудника британской разведки, который получил ее от российских источников. По информации канала, ФБР начало проверку достоверности этих данных.

Канал также уточняет, что, таким образом, у России были компроматы на обоих кандидатов в президенты, но была обнародована только негативная информация о Хиллари Клинтон.

Кроме того, источники CNN рассказали, что в разведке США подозревают доверенных лиц Трампа в «обмене информацией» с российском правительством во время президентской кампании.

Ранее несколько сенаторов внесли в американский конгресс законопроект о новых санкциях против России, в котором, среди прочего, говорится о мерах против тех, кто «замешан в подрыве кибербезопасности объектов частной и государственной инфраструктуры и демократических институтов» США.

7 января американские спецслужбы представили публичную часть доклада о «вмешательстве» России в президентские выборы, в котором говорилось, что кампания по влиянию на результаты выборов началась лично по приказу президента России Владимира Путина.

Секретная часть доклада была представлена 5 января действующему президенту США Бараку Обаме, 6 января – Трампу.