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Заместитель председателя Следственного комитета России (СК) Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» сообщил об объемах арестованного имущества бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева.

«Что касается Алексея Улюкаева, то у него суд по ходатайству следователей центрального аппарата СКР арестовал 15 объектов недвижимости и принадлежащие ему средства на сумму не менее 564 млн рублей», – сказал он.

Краснов добавил, что всего «по громким уголовным делам арестованы имущество и денежные средства на сумму около 18 млрд рублей».

Комментируя отсутствие деталей расследования дела Улюкаева, Зампред СК отметил, что пока не завершится расследование, «имеются веские основания сохранять тайну следствия», а также заверил в наличии фото- и видеоматериалов по делу.

10 января суд продлил домашний арест Улюкаеву до 15 апреля, удовлетворив ходатайство следствия.

Ранее сообщалось об аресте 10 земельных участков и дома в Смоленской области бывшего министра

Уголовное дело в отношении Улюкаева было возбуждено в середине ноября. Экс-министру предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки и в особо крупном размере).

По версии следствия, Улюкаев потребовал от представителя «Роснефти» взятку в размере $2 млн за положительную оценку сделки по покупке госпакета «Башнефти». В СК отмечали, что его задержали при получении взятки с поличным.