05:56

Президент США Барак Обама выступил в Чикаго с прощальной речью и подвел итоги своего президентства. Прямую трансляцию выступления вел официальный канал Белого дома на Youtube.

«С тех пор, как мы начали [руководить страной], Америка стала лучше и сильнее», – сказал он.

Обама выделил убийство спецназом США террориста Усамы бен Ладена, легализацию однополых браков, реформу здравоохранения (Obamacare), восстановление отношений с Кубой, ядерную сделку с Ираном, а также отметил рост экономики страны.

По словам президента США, «за последние 8 лет ни одна иностранная террористическая организация не смогла успешно спланировать и осуществить атаку на страну», но напомнил о проблеме внутренней террористической угрозы, приведя в пример взрывы на Бостонском марафоне и массовое убийство в Сан-Бернардино.

Обама также заявил, что «пока мы стоим за то, что делаем, соперники вроде России или Китая не смогут помешать нашему влиянию на весь мир».

Инаугурация Барака Обамы состоялась 20 января 2009 года. Он находился в должности президента два срока, 20 января 2017 года его официально сменит избранный президент США Дональд Трамп.