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Операторы сотовой связи «Билайн» и МТС начали сотрудничать с микрофинансовыми организациями (МФО), сообщает РБК.

Как пишет издание, «Билайн» предлагает своим клиентам моментальные микрозаймы от 3 тысяч до 15 тысяч рублей на любые цели под 2% на срок до 30 дней. Получить деньги можно на телефон и на банковскую карту.

Представитель компании в разговоре с РБК сообщил, что услугу оказывает не сам оператор, а партнер ​ООО «МКК Ваш Успех» (Бренд «Просто Кредит 24»).

МТС начал выдавать микрокредиты в начале декабря, сказал РБК представитель оператора. Услуга работает в пилотном режиме, абоненты могут получить деньги на счет телефона для оплаты услуг связи и других сервисов мобильной коммерции. О каких суммах идет речь, в МТС не сообщили, назвав их «небольшими».

Как предположили два собеседника РБК на рынке телекоммуникаций, сотрудничество операторов с МФО может быть как «прощупыванием» новых рынков, так и маркетологическим экспериментом. По их мнению, интерес микрофинансовых и других компаний, предоставляющих займы, к сотовым операторам представляют большие базы данных потенциальных клиентов.

Собеседники издания также не исключили, что условием сотрудничества может быть получаемая мобильными операторами от партнеров комиссия от продаж кредитных продуктов.