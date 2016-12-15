09:24

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России смогла взломать Telegram, утверждается в докладе бывшего сотрудника разведки Великобритании, который оказался у спецслужб США.

Документ опубликовал Buzzfeed, на пункт о взломе мессенджера обратило внимание RNS.

Как сказано в докладе, система шифрования Telegram представляла особый интерес для ФСБ, в том числе потому, что мессенджер используют российские политические активисты и оппозиционеры.

По данным источников британского разведчика, которые приводятся в документе, «ФСБ успешно взломала эту программу, и теперь ее использование небезопасно».

Сведения от британского разведчика, как сообщил ранее CNN, являются приложением к докладу разведки США о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

В этом приложении кроме сведений о якобы причастности Москвы к киберпреступлениям также содержится компромат на избранного президента США Дональда Трампа.

Весной 2016 года российские оппозиционеры Георгий Албуров и Олег Козловский жаловались на взлом своих аккаунтов в телеграме. Также о взломе сообщал журналист Сергей Пархоменко. Создатель мессенджера павел Дуров предположил, что ко взломам имеют отношение российские спецслужбы.