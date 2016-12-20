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Московские квартиры, расположенные вблизи школ с высокими результатами единого госэкзамена (ЕГЭ), оказались примерно на 3% дороже, чем аналогичное жилье, по территориальному признаку относящееся к обычным учебным заведениям. Об этом свидетельствует исследование Высшей школы экономики, пишет в номере от 11 января «Коммерсантъ».

Речь идет о кандидатской диссертации «Влияние результатов школьного образования на формирование цен на рынке жилой недвижимости в мегаполисе» экономиста Дмитрия Чугунова из ВШЭ, которую он защитил в октябре 2016 года. Как указывает газета, это первая подобная работа в России.

Исследование Чугунова касается северо-запада Москвы. Его результаты показывают, что повышение ЕГЭ в тестовых баллах может приводить к росту стоимости жилищного фонда столицы на 33 млрд рублей ежегодно. Ожидается, что аналогичный эффект может быть обнаружен и в других крупных российских городах.

«Коммерсантъ» напоминает, что с 2016 года Рособрнадзор запретил школам раскрывать подробные данные по ЕГЭ своих учеников. Возможно, потенциальным покупателям квартир придется получать такую информацию неофициально.