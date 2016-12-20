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У Кремля нет компрометирующей информации на избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это очевидная попытка навредить нашим двусторонним отношениям. Фабрикация таких “уток”, качество открытой части предыдущего доклада и этой “утки” – сопоставимо, такой pulp fiction», – заявил Песков.

По мнению пресс-секретаря, распространение информации о сборе компромата – это продолжение «охоты на ведьм». Он предложил реагировать на такие новости с юмором.

«Это полная фальшивка, и качество этой бумаги говорит само за себя», – заключил Песков.

Песков уточнил, что Кремль не собирал компромат и на кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

По данным CNN, в распоряжении российской разведки имелась компрометирующая информация как на Хиллари Клинтон, так и на Дональда Трампа, но российская сторона якобы предпочла опубликовать только негативную информацию о Клинтон. Трамп назвал эту информацию «тотальной охотой на ведьм».

Ранее американская разведка назвала президента России Владимира Путина инициатором кибератак во время президентских выборов США. По версии авторов доклада, российское правительство отдавало предпочтение республиканцу Дональду Трампу и стремилось дискредитировать Хиллари Клинтон.