12:39

Растущее неравенство доходов населения является одной из угроз человечеству в ближайшие десять лет. Об этом говорится в Отчете по глобальным рискам в 2017 году Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликованном 11 января.

Среди других основных тендеций, определяющих развитие человечества за десятилетие, по мнению экспертов ВЭФ, – изменения климата, поляризация общества, повышение зависимости от цифровых технологий, а также стареющее население.

Всего авторы отчета ВЭФ назвали 30 отдельных глобальных рисков, разделив их на пять категорий: экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические. Также в документе определены 13 тенденций, которые могут эти риски усилить.

Заметка дополняется.