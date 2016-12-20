Катастрофу Ту-154, упавшего в море после взлета из аэропорта Сочи, сразу после трагедии ожидаемо попытались связать с пунктом назначения: самолет Минобороны направлялся в Сирию. Музыканты военного ансамбля имени Александрова летели на базу Хмеймим поздравлять группу ВКС России с Новым годом. После другой катастрофы – А321 над Синаем в результате теракта ИГИЛ – прошло чуть больше года, но версию очередного взрыва на борту почти сразу назвали не приоритетной. В конце декабря эксперты Минобороны подтвердили, что его точно не было (при этом возможность механического воздействия на самолет военные не отрицали).

Других официальных данных, по сути, до сих пор нет. Но издание Life во вторник поспешило сообщить, что причины авиакатастрофы уже установлены: самолет разбился из-за ошибки второго пилота, который якобы перепутал рычаги управления шасси и закрылками. Кроме того, лайнер мог быть перегружен, из-за чего ему «не хватило высоты для спасительного маневра». Представитель Минобороны уже опроверг эту информацию, назвал ее «абсолютным бредом и выдумкой издания» и призвал дождаться результатов расследования.

Как бы ни было велико желание разобраться в причинах трагедии, сделать это до окончания расследования действительно невозможно. Анализ катастроф, которым занимаются специалисты, показывает, что к каждой из них обычно приводит сочетание сразу нескольких факторов.

Швейцарский сыр и дыры в безопасности

Профессор психологии Манчестерского университета Джеймс Ризон еще в 1990 году в книге «Человеческие ошибки» («Human Error») предложил довольно образную теорию причин возникновения авиакатастроф – Swiss Cheese Model, или модель швейцарского сыра. Он исходил из того, что в работе сложных систем, к которым относится, конечно, и авиация, существует множество степеней защиты от ошибок. В реальном мире в каждой из этих защит, как в швейцарском сыре, полно дырок. Катастрофа возникает тогда, когда ошибки последовательно будто наслаиваются одна на другую. Если это происходит, то развитию трагедии ничто не препятствует.