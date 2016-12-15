От горизонта до горизонта одно железо: на железных полях – железные холмы, железные овраги и железные кратеры от метеоритных ударов. Железо, вероятно, разбавлено никелем, а еще, не исключено, драгоценными платиной и иридием в небольших, но заметных количествах. Так астрономы представляют себе астероид 16 Психея – 253-километровый (то есть размером приблизительно с Голландию) кусок металла массой около 20 квадриллионов тонн между орбитами Марса и Юпитера. В начале января американское космическое агентство NASA объявило, что в октябре 2023 года отправит туда разведывательную экспедицию – это будет беспилотный зонд вроде того, который летом 2015-го добрался до Плутона и отснял его во всех ракурсах.