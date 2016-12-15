13:07

Омбудсмен Чечни Нурди Нухажиев назвал мнением предложение спикера парламента Чечни Магомеда Даудова «укоротить язык псу “Шведу”». Об этом сообщает «Медиазона».

Нухажиев пояснил, что мнение Даудова не относится к уголовно-наказуемым делам. Спикер парламента мог предложить «укоротить язык» в шутку или сказать это в сердцах, уверен омбудсмен.

«Для того чтобы инкриминировать данное преступление, необходимо одновременное соблюдение ряда условий, таких как: реальность угрозы, то есть наличие у потерпевшего оснований опасаться ее осуществления, например, наличие у угрожающего оружия», – пояснил Нухажиев.

Заявление в Следственный комитет главного редактора «Кавказского узла» Григория Шведова на Даудова омбудсмен назвал «самопиаром».

Ранее Магомед Даудов опубликовал в инстаграме фотографию собаки с надписью «Как развязать “Кавказский узел”?». В подписи он упомянул пса «Шведа», которому предложил вырвать «пару клыков “мудрости”, да язык укоротить до стандартных размеров».

Шведов заявил, что в подписи содержался призыв к насилию, после чего обратился в Следственный комитет с просьбой проверить публикацию Даудова.