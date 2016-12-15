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Стоимость драгоценных монет, принадлежащих экс-министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву и арестованных по решению суда, составляет от 13 тысяч рублей до 6 млн.

Об этом агентству «Москва» сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева. В беседе с «Интерфаксом» представитель суда уточнила, что речь идет о золотых монетах.

Ранее стало известно, что суд в декабре в рамках уголовного дела в отношении Улюкаева арестовал деньги и драгоценные монеты Улюкаева на общую сумму 500 млн рублей и 15 объектов недвижимости.

Бывший глава Минэкономразвития обвиняется в вымогательстве $2 млн рублей у «Роснефти» за положительную оценку сделки по приватизации «Башнефти», которую выдало министерство.

Басманный суд 10 января продлил Улюкаеву домашний арест до 15 апреля, министра задержали в ноябре с поличным: в СК утверждали, что это произошло при передаче Улюкаеву $2 млн наличными.

Сам экс-министр отрицает свою вину. Дело расследуется по статье о получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере.