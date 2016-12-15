13:27

В МИД России заявили, что снятие санкций с нового министра иностранных дел Канады Христи Фриланд возможно только на основе «взаимности и зеркальности». Об этом сообщают «Интерфакс» и РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.

«Вопрос исключения ее из ответного санкционного списка – это вопрос взаимности и зеркальности. Факт ее нахождения в стоп-листе не помешает российским официальным лицам с ней контактировать на международных площадках», – сказал он.

Как уточнил собеседник агентств, Фриланд находится под санкциями с 2014 года. «Она была внесена в санкционный список в качестве ответной меры, так как Канада ввела ограничения в адрес России, включая официальные лица», – пояснил он.

Источник также отметил, что Россия готова к взаимодействию и налаживанию отношений с Канадой, а также к отмене санкций.

«Мы готовы к взаимодействию с Канадой по всем направлениям – к улучшению отношений, к прекращению санкционных войн. Но не мы их начинали. Вопрос к Оттаве», – сказал он.

Канада внесла в санкционный список ряд российских чиновников после вхождения Крыма в состав России в марте 2014 года. Позже Москва ввела против Канады ответные ограничительные меры: под санкции попала в том числе и Фриланд.

Христя Фриланд была назначена главой МИД Канады 10 января. Ранее она занимала пост министра торговли страны, а до этого работала в информационном агентстве Reuters.