14:12

Американская авиастроительная компания Boeing, возможно, опередит своего европейского конкурента Airbus по числу заказов в 2016 году. В Airbus 11 января отчитались, что по итогам прошлого года получили 731 заказ, а в Boeing неделей ранее сообщили о 668 заказах за год.

Однако Bloomberg напоминает, что в данных Boeing не учтена сделка по продаже 80 лайнеров Ирану, подписанная в середине декабря. В итоге общее число заказов компании может достичь 748.

Airbus и Boeing традиционно соревнуются между собой по числу заказов. С начала 2000-х годов в этой «гонке» лидирует Airbus.

Заметка дополняется.