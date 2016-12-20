В начале 2010-х годов, когда в Москве открыли институт дизайна и урбанистики «Стрелка», а мэром стал Сергей Собянин, не только в городе, но и во всей России стало что-то меняться. Заговорили про города с человеческим лицом, про парки, пешеходные улицы и общественный транспорт. И, несмотря на то что скоро словосочетание «благоустройство Москвы» приобрело иронично-негативный оттенок, отрицать прогресс, произошедший за последнее время, нельзя. Появились парк Горького и Крымская набережная, качели у станции метро Маяковская, велопрокат, велодорожки и много чего другого. Меньше в этом отношении продвинулся Петербург, здесь разве что открыли Новую Голландию, но и он на все теплые месяцы стал превращаться в город вечного праздника. Сейчас готовится президентская программа, задача которой – внедрить московский опыт в других городах. Однако каждый год неизменно наступает зима, и карета превращается в тыкву. От былых радостей остаются лишь осколки в виде катков, а в целом городская жизнь как будто улетучивается, и все эти бульвары-тротуары начинают казаться блажью плохо осознающих суровую действительность хипстеров.

Велопарад в Москве, совпавший с самыми сильными в этом году морозами, случайно и очень красноречиво продемонстрировал нелепость наивного стремления внедрить расслабленно-прогулочный образ жизни в широтах, севернее парижских. Расцветающий всеми красками в белые ночи Петербург при минус двадцати выглядит так, будто произошла гуманитарная катастрофа: только очень редкие прохожие перебежками передвигаются куда-то по своим делам, большинство же прячется по квартирам, как будто выходить за дверь опасно для жизни.