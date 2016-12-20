15:05

Начальника отдела участковых в отделе полиции №4 в Иркутске Дениса Черемисина задержали по делу о массовом отравлении концентратом для ванн «Боярышник». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

В отношении Черемисина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность).

По версии следствия, Черемисин с февраля по декабрь 2016 года не организовал контроль торговых площадок участковыми полицейскими в районе, который обслуживался его отделом полиции. Это привело к тому, что в одном из торговых павильонах был продан «Боярышник», из-за принятия которого погибли люди.

На данный момент обвинение по делу об отравлении предъявлено 22 людям. В частности, уголовное дело было возбуждено в отношении главы Иркутского управления Роспотребнадзора Михаила Лужнова, ему предъявлено обвинение в халатности (статья 293 УК РФ). По данным следствия, он знал о незаконном распространении «Боярышника», но не пытался это остановить.

От отравления концентратом для ванн, в составе которого обнаружили метанол, в Иркутске погибли 77 человек, а пострадали 123, трое пострадавших до сих пор находятся в больницах.