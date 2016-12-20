16:09

Избранный президент США Дональд Трамп, комментируя публикацию доклада о наличии у России возможного компромата на него, сравнил ее с с методами нацистской Германии. Об этом он написал в своем твиттере.

«Спецслужбы никогда не должны допускать утечку подобных фейковых новостей. Мы что, живем в нацистской Германии?», – написал он.

По его словам, публикуя фейковые новости, его политические оппоненты пытаются принизить его победу на выборах президента.

«Я легко выиграл выборы, и нечестные оппоненты пытаются принизить нашу победу с помощью фейковых новостей. Плачевное зрелище!», – заявил Трамп.

Он также отметил, что Россия никогда не пыталась использовать рычаги для оказания на него давления. «Я не имею никакого отношения к России: ни сделок, ни кредитов, ничего», – написал он.

Ранее издание BuzzFeed опубликовало досье, составленное якобы бывшим агентом британской разведки, в котором утверждается. что российские спецслужбы имеют компромат на Трампа.

В досье, в частности, сообщается, что российские спецслужбы обладают компрометирующей информацией о «сексуальных актах» Трампа c проститутками. Само издание отмечает, что в докладе содержатся непроверенные и неподтвержденные сведения.