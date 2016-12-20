16:09

Федеральная антимонопольная служба разрешила купить здание «Военторга» на Воздвиженке в Москве гонконгской FPH Europe Holdings II Limited («Эф-Пи-Эйч Юроп Холдингс II (Эйч-Кей) Лимитед»). Об этом сообщается в материалах ведомства.

По данным источников РБК, организация-покупатель является совместным предприятием российской компании Avica и китайской Fosun. Аналогичная информация имеется у директора департамента рынков капитала Colliers International Саяна Цыренова. В Avica и Fosun пока не прокомментировали ситуацию, как и в JLL – брокере сделки.

Компания Avica управляет инвестиционным фондом Romanov Property Holdings Fund, которым, в свою очередь владеет бывший владелец «Тройки Диалог» Рубен Варданян совместно с RD Group Гагика Адибекяна.

Fosun International была основана в 1992 году Го Гуанчаном, которого называют «китайским Уорреном Баффетом». По оценкам Forbes, состояние Гуанчана составляет $7,3 млрд; он занимает 11-е место среди самых богатых китайских бизнесменов.

Газета «Коммерсантъ» в августе 2016 года писала, что владелец «Военторга» Дмитрий Рыболовлев ведет переговоры о продаже актива со структурами банка Morgan Stanley и инвестгруппой «Регион». Avica тогда же называлась еще одним претендентом на «Военторг»; отмечалось, что ее партнером может выступить Fosun.

«Военторг» был выставлен на продажу в 2014 году; по данным СМИ, из-за девальвации рубля стоимость актива снизилась с $350 млн до примерно $200 млн. Представитель Colliers оценивает сумму сделки в 9–10 млрд рублей.