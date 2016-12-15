16:00

Под «успешным взломом сотрудниками ФСБ» мессенджера Telegram, скорее всего, понимаются взломы аккаунтов российских оппозиционеров. Об этом «Секрету фирмы» рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Формулировка “His / her understanding was that the FSB … had cracked this communication software” (Он/она дал понять, что ФСБ взломала программу), скорее всего, подразумевает перехват авторизационных sms [оппозиционера Олега] Козловского и [сотрудника ФБК Георгия] Албурова в апреле 2016 года», – сказал Дуров.

Так он прокомментировал опубликованный Buzzfeed документ о кибератаках и компромате на избранного президента США Дональда Трампа у российских спецслужб.

В этом же документе есть информация о взломе Telegram. По мнению Дурова, отчет вряд ли подлинный.

Козловский и Албуров пожаловались на несанкционированный доступ к их аккаунтам в Telegram весной 2016 года. Дуров тогда предположил, что за этим стоят российские спецслужбы. По словам бизнесмена, они могли «надавить» на сотовых операторов, чтобы те перехватили авторизационный sms-код, с помощью которого можно получить доступ к переписке.

Отчет, где сообщается о взломе Telegram, по данным СМИ, является приложением к докладу разведки США о якобы организованных Россией хакерских атаках.

Buzzfeed и CNN сообщали, что этот документ составил бывший британский разведчик, затем отчет оказался у спецслужб США. Как уточнял Buzzfeed, само издание не может подтвердить достоверность опубликованного материала.