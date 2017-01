Под «успешным взломом сотрудниками ФСБ» мессенджера Telegram, скорее всего, понимаются взломы аккаунтов российских оппозиционеров. Об этом «Секрету фирмы» рассказал основатель мессенджера Павел Дуров.

«Формулировка “His / her understanding was that the FSB … had cracked this communication software” (Он/она дал понять, что ФСБ взломала программу), скорее всего, подразумевает перехват авторизационных sms [оппозиционера Олега] Козловского и [сотрудника ФБК Георгия] Албурова в апреле 2016 года», – сказал Дуров.