Обычно любая официозная новость из Чечни – подарок для официоза федерального. Во-первых, замиренная Чечня, какой бы ни была цена этого мира (речь здесь не только и не столько о деньгах, скорее о методах, которыми Рамзан Кадыров мир в республике поддерживает), – несомненное достижение путинского режима. Во-вторых, это просто эффектно – суровые мужчины в папахах смотрят из зала очередной концерт, на сцене Жан-Клод Ван Дамм демонстрирует растяжку. Но вот празднование шестидесятилетнего юбилея одного из важнейших событий в истории Чечни предпочли аккуратно не заметить.