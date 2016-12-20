Избранного президента США Дональда Трампа вновь обвинили в тайных связях с Россией. На этот раз повод – неофициальный отчет, подготовленный бывшим сотрудником британской разведки. Он утверждает, что тайные контакты Трампа с Москвой поддерживались годами. Якобы ему передавали ценные сведения о конкурентах, а он взамен снабжал Кремль информацией о деятельности российских олигархов в США. Более того, спецслужбы РФ якобы собрали на Трампа компромат, который может быть использован для шантажа.

Отчет был засекречен. Некоторое время назад он попал к спецслужбам США. А на прошлой неделе с ним ознакомили уходящего президента Барака Обаму, самого Трампа и лидеров Конгресса. Вскоре после этого материалы попали в прессу: в среду текст доклада опубликовал Buzzfeed.

Некоторые события, описанные в докладе, подтверждаются другими источниками. Но в целом его достоверность – включая наиболее скандальные подробности – не подтверждена. Кремль и команда Трампа назвали его фальшивкой.