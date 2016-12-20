17:01

Активисты движения «Весна» повесили баннер «Не РПЦ» на колоннаде Исаакиевского собора, который правительство Санкт-Петербурга решило передать под ведомство Русской православной церкви. Об этом сообщается «Вконтакте» на странице движения.

Активисты собирались вывесить баннер «Слава богу, не РПЦ», но часть надписи перехватили полицейские. По данным «Фонтанки», надпись провисела 3 минуты, после чего ее сняли полицейские.

https://twitter.com/merr1k/status/819163296393740288

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решен. Он отметил, что собор сохранит функцию музея.

Петицию против этого решения на сайте Change.org подписали более 100 тысяч человек. А представители партий «Яблоко», «Справедливая Россия» и «Партия роста» пообещали провести акцию протеста 13 января около собора.

Церковная община попросила вернуть собор под ее ведомство в июле 2015 года, но в правительстве тогда на это ответили отказом.

Строительство собора было завершено в 1858 году, в 1948 году он получил статус музея. На сегодняшний день представители церкви ежедневно проводят в соборе богослужения.