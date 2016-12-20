17:36

Президент США Барак Обама включил информатора Wikileaks Челси Мэннинг (ранее Брэдли Мэннинг), которая отбывает 35-летний срок за публикацию секретных документов американского Минобороны, в список на смягчение наказания. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в американском Минюсте.

Соответствующее решение может быть принято в среду, 11 января, отмечает телеканал.

Американский военный Брэдли Мэннинг был арестован в мае 2010 года после того, как передал Wikileaks более 700 тысяч американских военных и дипломатических документов, касающихся, в том числе, и военной операции США в Ираке.

В 2013 году Мэннинг был приговорен к 35 годам тюрьмы. На следующий день после вынесения приговора Мэннинг объявил, что он женщина по имени Челси.

В 2016 году Мэннинг предприняла две попытки самоубийства, а также объявляла голодовку, которую прекратила в сентябре после того, как ей разрешили сделать операцию по смене пола.