18:38

Россия должна нести ответственность за свои действия, в том числе за ситуацию с Крымом. Такое заявление сделал кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон, выдвинутый избранным президентом Дональдом Трампом.

Трансляцию слушаний в сенате ведет CBSN. Выступая перед сенаторами, Тиллерсон сказал, что Россия «не имела прав на территорию, которая не является ее частью». Также он отметил поддержку Москвой сирийской армии, которая, по его словам, «грубо нарушают законы военного времени».

Когда его спросили, не считает ли он президента России Владимира Путина военным преступником, Тиллерсон сообщил, что «не будет использовать такой термин».

Отвечая на вопросы о санкциях в отношении России за ее действия в международной политике, Тиллерсон заметил, что это важный инструмент международной политики. Перед этим в своей речи перед сенаторами Тиллерсон назвал Россию угрозой, которая «не является непредсказуемой».

Заметка дополняется.