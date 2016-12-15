19:06

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-04» мог упасть из-за брака при сборке двигателя ракеты-носителя. Об этом сообщается в отчете «Роскосмоса».

Двигатель третьей ступени ракеты-носителя разрушился после возгорания насоса окислителя. Это могло произойти как из-за попадания в полость насоса постронних частиц, так и по причине нарушения технологии сборки двигателя. Это привело к появлению дефекта во время полета.

В результате аварии произошло аварийное разделение грузового корабля и ракеты-носителя, которая должна была доставить его на орбиту.

Ранее в Центре управления полетами также сообщили, что «Прогресс» не смог выйти на орбиту из-за аварийного отключения двигателя третьей ступени ракеты носителя. Сообщалось, что двигатель перестал работать на 383-й секунде полета. Причины этого не уточнялись.

«Прогресс МС-04» был запущен с Байконура 1 декабря. Он должен был доставить на Международную космическую станцию более 2 тонн груза. Через шесть минут после старта он потерпел крушение, позднее его обломки нашли под Тувой.

После аварии в «Роскосмосе» заявили, что ракета-носитель «Союз-У», которая выводила грузовик на орбиту, будет использована еще один раз, после чего от нее откажутся.