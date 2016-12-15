В среду Госдума в первом чтении одобрила проект закона о декриминализации побоев членов семьи. За проголосовали 368 депутатов, против – всего один. Законопроект исключает из числа преступлений побои – причинение физической боли без последствий для здоровья – в отношении близких лиц. Под близкими подразумеваются родственники и те, кто ведет совместное хозяйство. Что все это значит?

Почему избиение членов семьи решили декриминализировать?

За какие побои и как наказывать, государство пытается определиться уже полгода. Летом 2016 года «обычные» побои уже «декриминализировали» – перевели в разряд административных правонарушений. Уголовное наказание осталось только за побои в семье, побои из хулиганских побуждений и побои по мотивам ненависти и вражды. При этом ответственность за них ужесточили – до двух лет лишения свободы.

Это и спровоцировало возмущение. Родительские организации забеспокоились, что теперь за воспитательные меры вроде шлепков можно получить срок. «Родители хотят иметь право на строгость и воспитывать детей», – говорила, например, руководитель международного движения «Русские матери» Ирина Фролова.

МВД с лета изучало статистику, пытаясь понять, привело ли ужесточение законодательства к росту числа наказаний в отношении родителей. Закончить должны были к декабрю, но о выводах министерства пока ничего не сообщалось.

Звучали аргументы и в защиту мужчин, бьющих своих жен и получающих реальные сроки.

«В моей практике был случай, когда мужа осудили на три года за побои, а жена осталась с двумя детьми и поняла, что любит его. Просит: отпустите; а мы уже не можем», – делилась опытом уполномоченный по правам человека при президенте РФ Татьяна Москалькова.

Если законопроект пройдет следующие чтения, избиение близких может стать более мягким правонарушением, чем побои по мотивам ненависти и вражды.