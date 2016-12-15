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Генеральная прокуратура США предъявила обвинение в сговоре шестерым бывшим топ-менеджерам Volkswagen в рамках «дизельного скандала». Об этом пишет The New York Times.

Один из них, руководитель отдела по вопросам соблюдения нормативных требований США Оливер Шмидт, был задержан во Флориде 9 ноября, остальные, предположительно, находятся в Германии. Речь идет о кураторе бренда Хайнце-Джейкобе Носсере, руководителях разработки двигателей Джинсе Хилдере и Рачарде Доренкэмпе, сотруднике отдела по надзору за качеством продукции Бернде Готтивейсе и «связующем звене между регулирующими органами и компанией» Юргене Перте.

Издание отметило, что США не располагают информацией, готовы ли власти Германии выдать бывших топ-менеджеров. По данным газеты, если Берлин не передаст Вашингтону экс-сотрудников Volkswagen, может завязаться «дипломатическая борьба» между Германией и администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Автопроизводитель и Минюст США также заключили мировое соглашение, по которому Volkswagen признал себя виновным по трем пунктам обвинения и согласился выплатить американским властям €4,3 млрд.

Агентство по охране окружающей среды США уличило VW в манипуляциях результатами экологических тестов в сентябре 2015 года. Автопроизводитель признал, что на 11 млн автомобилей, в том числе брендов Audi, VW, Skoda и Seatс, дизельным двигателем был установлен некорректный софт, из-за чего занижался уровень вредных выбросов.

Из-за «дизельного скандала» в концерне сменилось руководство. Кроме того, компания после урегулирования скандала пообещала уволить 30 тысяч сотрудников.