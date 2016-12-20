11 января, 23:45

Премьер-министру России Дмитрию Медведеву представили двух кандидатов на пост главы агентства по делам молодежи (Росмолодежь), одним из них является Дмитрий Сватковский, чемпион Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью. Об этом близкие к Кремлю источники рассказали РБК.

В настоящее время Сватковский занимает пост заместителя губернатора Нижегородской области и курирует социальную политику. Он рассказал РБК, что по поводу должности главы Росмолодежи к нему «никто не обращался».

На эту должность также рассматривается кандидатура заместителя полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Михаила Ведерникова, сообщал «Дождь». При этом источник РБК подчеркнул, что Сватковский обладает преимуществом в виде «спортивного прошлого», которое «подразумевает большой коммуникативный опыт».

Бывший руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов был уволен в октябре 2016 года. Он возглавлял агентство с 2014 года и считался человеком, близким к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Позже он был назначен исполняющим обязанности руководителя аппарата Госдумы.

В настоящее время исполняющим обязанности главы Росмолодежи является Алексей Паламарчук.