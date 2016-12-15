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Министерство финансов России выступило с инициативой поднять минимальную розничную цену на водку на 15%, до 219 рублей за 0,5 литра. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящее время минимальная стоимость половины литра водки составляет 190 рублей.

При этом Минфин также предложил повысить на 7% закупочную цену полулитровой бутылки алкоголя у производителя, со 165 до 177 рублей. В случае с оптовой закупкой министерство намерено увеличить цену на 4,6%, со 174 до 182 рублей.

В документе подчеркнуто, что повысить минимальную цену на водку необходимо из-за повышения ставок акциза с 1 января 2017 года, тарифов на электроэнергию, стоимости федеральных специальных марок, налогов и других затрат на производство.

В августе 2016 года Минфин уже предлагал повысить минимальную цену на водку. Тогда речь шла о том, чтобы поднять цену до 197 рублей за 0,5 литра алкоголя.

Минимальную розничную цену на водку ввели в 2010 году. К 2014 году она увеличилась с 89 до 220 рублей, а в феврале 2015 года впервые понизили до 185 рублей, а в июне 2016 вновь подняли до 190 рублей.