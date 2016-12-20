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В ходе спецоперации в Чечне были убиты четыре боевика, имевших «тесные связи» с ИГИЛ, Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передает «Интерфакс».

«Этому есть неопровержимые доказательства: есть телефонные разговоры, сообщения, содержащие поручения и приказы. Наши оперативники контролировали всё это», – сказал Кадыров.

Кадыров подернул, что проведенную в Чечне спецоперацию можно назвать «образцовой, начиная от замысла, планирования и реализации». По словам главы республики, группа террористов планировала совершить одновременные убийства должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и администрации, а также представителей духовенства.

Агентство отметило, что при выполнении служебных обязанностей был убит сотрудник правоохранительных органов.

«Новая газета» добавила, что в Чечне также были задержаны не менее 22 человек. По данным источников издания, спецоперация началась после того, как в правоохранительные органы поступила информация о подготовке нападения на одно из подразделений МВД Чечни.