01:57

Доклад о наличии у России возможного компромата на избранного президента США Дональда Трампа подготовила фирма Orbis Business Intelligence, директором которой является бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил. Об этом источники рассказали The Wall Street Journal.

Второй руководитель фирмы Кристофер Берроуз отказался подтвердить или опровергнуть газете, что Orbis составила этот доклад. Издание подчеркнуло, что сам руководитель Orbis в течение нескольких дней находится в отъезде.

Ранее Берроуз был советником министерства иностранных дел Великобритании, пишет газета. В ведомстве в комментарии WSJ отказали.

Orbis была создана в 2009 году бывшими сотрудниками британской разведки для того, чтобы проводить расследования. В своей деятельности компания опирается на «глобальную сеть» экспертов и бизнесменов. К задачам фирмы относятся организация «стратегических консультаций» для клиентов и сбор необходимых данных. Газета отметила, что Orbis выполняет «сложные, зачастую переходящие границы расследования» заказы.

Заметка дополняется.