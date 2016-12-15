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Министерство связи и массовых коммуникаций России решило внести поправки в закон «О связи», пишет «Коммерсантъ».

Ведомство намерено обязать операторов подключаться к точкам обмена трафиком из государственного реестра. Благодаря этому государство сможет проследить маршрут интернет-трафика, а также получить информацию о критической инфраструктуре рунета.

Для финансирования проекта министерство предложило использовать средства из резерва универсального обслуживания, которые формируются за счет крупнейших операторов.

Член правления RIPE NCC Дмитрий Бурковр рассказал «Коммерсанту», что, по его мнению, попракви вызваны обеспокоенностью чиновников тем фактом, что внутренний трафик между субъектами РФ проходит через западных операторов. При этом эксперт добавил, что инициаторы законопроекта «переоценили значимость точек обмена трафиком», так как основной объем трафика приходится на подконтрольную «Ростелекому» MSK-IX.

В мае 2016 года Минкомсвязи объявило о намерении увеличить долю российского интернет-трафика в стране до 99% к 2020 году. К такому же показателю планировалось привести процент дублируемой критической инфраструктуры интернета. При этом подчеркивалось, что речь не идет об ограничении доступа к источникам вне страны.