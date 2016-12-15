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Следствие завершило взрывотехническую экспертизу Ту-154, после чего версия теракта на борту была «аргументированно» исключена. Об этом «Коммерсанту» сообщил близкий к следствию источник.

Отдельно эксперты изучили багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа, так как если в салоне взрывается бомба, то на этих участках остаются характерные разрывы с загнутыми наружу краями.

Сквозные отверстия, состояние которых проанализировало следствие, также могут свидетельствовать о воздействии осколков бомбы или сработавшей возле лайнера ракеты. При падении на обломках заметна деформация металла, в то время как при воздействии бомбы или ракеты в корпусе самолета «вырубаются аккуратные, словно вырезанные лобзиком, дырки».

«Ни одного фактора, который хотя бы косвенно свидетельствовал в пользу теракта или обстрела с земли, эксперты не обнаружили», – сказал собеседник «Коммерсанта».

Теперь следствие намерено отработать версию ошибки экипажа, пишет газета.

Самолет Ту-154 потерпел крушение 25 декабря. Полет продолжался 70 секунд, самолет набрал высоту 250 метров и разогнался до скорости 360–370 километров в час, после чего упал в Черное море.

На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были руководитель фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, съемочные группы «Первого канала», НТВ и «Звезды», а также руководитель и артисты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравить российских военных в Сирии с Новым годом.

Среди причин катастрофы рассматриваются технические неполадки, ошибка пилотов, попадание в двигатель посторонних предметов или некачественный ремонт. В Минобороны также не отрицали версию теракта.